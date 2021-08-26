26 серпня УЄФА назвав кращого футболіста і тренера сезону 2020-2021. Ними стали представники Челсі, який став тріумфатором Ліги чемпіонів в цьому році.

Так, кращим тренером став німецький фахівець Томас Тухель, який привів Челсі до першої за дев’ять років перемоги в Лізі чемпіонів. Примітно, що він очолив синіх лише наприкінці січня 2021 року. У чемпіонаті Англії під керівництвом Тухеля Челсі зайняло четверте місце у минулому сезоні.

У номінації на нагороду Тухель випередив своїх співвітчизників – наставника Ліверпуля Юргена Клоппа та екс-тренера Баварії Хансі Фліка.

Кращим футболістом сезону в Європі визнано хавбека синіх Жоржиньо. Крім перемоги в Лізі чемпіонів, він також став чемпіоном Європи у складі збірної Італії на Євро-2020. В обох командах Жоржиньо був одним з лідерів на полі та зробив істотний внесок у їхні перемоги в головних європейських турнірах.

Жоржиньо в голосуванні випередив свого одноклубника Нголо Канте і півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне, який також дістався зі своїм клубом до фіналу Ліги чемпіонів в цьому році.

Також сьогодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021-2022. У цьому році Україну представлятимуть дві команди – Динамо Київ і донецький Шахтар. Останній пробився до групового етапу завдяки успішній кваліфікації, де гірники здолали Генк і Монако.