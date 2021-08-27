Шоста ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA у Чикаго. У чвертьфіналі українка вперше у своїй кар’єрі здолала французьку тенісистку Крістіну Младенович.

Для перемоги Світоліній вистачило 56 хвилин. У першому сеті Еліна віддала опонентці один гейм, а у другому – жодного. У підсумку рахунок зустрічі 6:1, 6:0 на користь Світоліної.

На турнірі у Чикаго Еліна посіяна під першим номером. За вихід до фіналу вона посперечається зі шведкою Ребеккою Петерсон, яка посідає 59-ту сходинку у рейтингу Жіночої тенісної організації.

За гру українка зробила чотири подачі на виліт та припустилася двох подвійних помилок. У Младенович жодного ейсу та дві подвійні помилки.

До цього Світоліна двічі зустрічалася з Младенович і не могла зламати опір француженки.

Хто зіграє з українок на US Open?

Чотири українські тенісистки виступлять в основній сітці останнього у цьому році турніру серії Grand Slam – US Open-2021.

Еліна Світоліна на старті зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації, Даяна Ястремська схрестить ракетки з німкенею Анжелік Кербер, Марта Костюк стартує проти грецької тенісистки Марії Саккарі, а Ангеліна Калініна зіграє з однією із переможниць кваліфікації.

У випадку перемоги у першому колі Ястремської та Калініної, вони зійдуться між собою в очному протистоянні у другому. Основна сітка US Open-2021 стартує 30 серпня.

Ще одна українка Леся Цуренко зачохлила ракетку у кваліфікації, поступившись представниці Словаччини Анні Кароліні Шмідловій.