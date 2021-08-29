У суботу, 28 серпня, київське Динамо зустрілось з Колосом у межах шостого туру української Прем’єр-ліги.

Поєдинок пройшов у Києві на НСК Олімпійський і завершився із розгромним рахунком 7:0 на користь команди Мірчі Луческу.

Матч між київським Динамо і Колосом із Ковалівки був моментами інтригуючим та однозначно цікавим.

Одразу ж на початку гри чинний чемпіон вдало забив два м’ячі.

На 5-й хвилині Де Пена, перехопивши м’яч у суперника, забив у ворота з лівого кута штрафного майданчика (1:0).

Та не встигли підопічні Руслана Костишина відійти від голу, як Микола Шапаренко пробив по воротах Колоса і подвоїв шанси біло-синіх (2:0).

Уже у першому таймі рахунок став розгромним. Кияни непогано розіграли кутовий удар, де Томаш Кендзьора головою забив м’яч у сітку (3:0).

Четвертий гол у ворота гостей забив Віталій Буяльський. Він зі штрафного успішно перекинув м’яч через голкіпера (4:0).

На 39-й хвилині Де Пена зумів оформити дубль (5:0), а потім допоміг відзначитися ще й Віктору Циганкову на 45-й хвилині (6:0).

Перший там завершився з рахунком 6:0. Здавалось би, на цьому можна було ставити фінальну крапку. Однак попереду на гравців чекав ще другий тайм.

Так, Динамо вдалося забити ще один гол у ворота Колоса. Цього разу дубль оформив Циганков (7:0).

Динамо – Колос – 7:0

Голи: Де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кедзьора (25), Буяльський (34), Циганков (45, 67).

Стартовий склад:

Динамо: Бойко, Кендзьора (Караваєв, 61), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелєв, 62), Буяльський (Леднєв, 69), Шапаренко, Де Пена (Вербич, 61), Циганков, Шкурін (Рамірес, 46).

Колос: Маханьков, Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець, Мілько (Нгамба, 29), Задоя (Богданов, 30), Костишин (Нурієв, 46), Сантос Дієго, Чурко (Данфа, 46), Сітчінава (Лисенко, 64).

Фото: Динамо