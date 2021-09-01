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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україна втратила перемогу на останніх секундах матчу з Казахстаном

Роман Яремчук

Збірна України зустрічалася з командою Казахстану в межах матчу четвертого туру групового етапу кваліфікаційного відбору до чемпіонату світу з футболу-2022. Зустріч відбулася у Нур-Султані на Астана-Арена та завершилася з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрили підопічні Олександра Петракова. Форвард Бенфіки Роман Яремчук вже на другий хвилині розпечатав ворота суперника, поціливши у дальню дев’ятку.

Казахи змогли зрівняти у другій половині другого тайму після точного удару Валліуліна.

У компенсований час Сікан вивів синьо-жовтих вперед, але Валіуллін оформив дубль на останніх секундах гри.

Стартові склади:

  • Казахстан: Покатилов, Бистров, Марочкін, Логвіненко, Малий, Валіуллін, Тагиберген, Куат, Васильєв, Нургалієв, Шушеначев.
  • Україна: Пятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Міколенко, Ярмоленко, Сидорчук, Зінченко, Соболь, Буяльський, Яремчук.
  • Голи: Валіуллін, 74, 90+6 – Яремчук, 2, Сікан, 90+3

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Казахстан – Україна, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.

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