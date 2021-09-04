П’ята ракетка світу Еліна Світоліна здобула чергову перемогу на Відкритому чемпіонаті США. Таким чином українка вийшла у 1/8 фіналу турніру Великого шолому.

У матчі третього кола US Open 26-річна теніситска розібралася з другою ракеткою Росії Дар’єю Касаткіною та не залишила її шансів.

За 75 хвилин сутички Світоліна здобула перемогу над Касаткіною у двох сетах – 6:4, 6:2.

Тенісистки зустрічають вже шостий раз, і Касаткіна жодного разу не перемагала першу ракетку України.

У наступному турі Великого шолому Світоліна зіграє проти Сімони Халеп з Румунії.

Напередодні, у першому колі Світоліна обіграла Ребекку Маріно з Канади. Ця перемога стала для тенісистки 70-ю на турнірах серії Великого шолому.

Перед US Open-2020 Світоліна виграла турнір в американському Чикаго, поповнивши свій актив 16-тим титулом WTA.

У фінальному матчі Еліна здолала французьку тенісистку Алізе Корне. А на шляху до титулу вона перемогла у Клари Бурель, Фіони Ферро, Крістіни Младенович і Ребекки Петерсон.