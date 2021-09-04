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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Україна — Франція: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Україна — Франція: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Збірна України та команда Франції зустрінуться 4 вересня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві у межах п’ятого туру відбору європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Це буде одинадцята зустріч команд в історії. Лише один раз синьо-жовті святкували перемогу над збірною Франції. Це сталося у 2013 році у відборі до ЧС-2014. П’ять разів перемога була на боці синіх, а ще чотири рази команди розходилися нічиєю.

Востаннє збірні зустрічалися у березні на Стад де Франс та розписали нічию 1:1.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Дідьє Дешама. На перемогу збірної Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 5.60. Нічийний результат зустрічі — 3.95.

Зустріч у Києві довірили словенській бригаді арбітрів на чолі із Славко Вінчичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Томаш Кланчік і Андреж Ковачич. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Раде Обренович.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Франція розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.

З початку З кінця
Пряма трансляція
18:42 - 04 вересня

Обидві команди проведуть зустріч у гостьових комплектах форм: Україна зіграє в синьому кольорі (голкіпер у червоному), а суперник – у білому (воротар у жовтому).

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18:40 - 04 вересня
Заявка Франції на матч

Воротарі: Уго Льоріс, Майк Меньян, Стів Манданда.

Захисники: Люка Дінь, Рафаель Варан, Курт Зума, Тео Ернандес, Дайо Упамекано, Норді Мукіеле, Лео Дюбуа, Преснель Кімпембе.

Півзахисники: Поль Погба, Адріен Рабьо, Жордан Верету, Орельен Тчуамені, Маттео Гендузі.

Нападники: Кінгслі Коман, Антуан Грізманн, Тома Лемар, Антоні Марсьяль, Карім Бензема, Мусса Діабі.

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18:37 - 04 вересня
Заявка України на матч

Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник.

Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Тарас Качараба, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Олександр Караваєв.

Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.

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