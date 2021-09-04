Збірна України та команда Франції зустрінуться 4 вересня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві у межах п’ятого туру відбору європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Це буде одинадцята зустріч команд в історії. Лише один раз синьо-жовті святкували перемогу над збірною Франції. Це сталося у 2013 році у відборі до ЧС-2014. П’ять разів перемога була на боці синіх, а ще чотири рази команди розходилися нічиєю.

Востаннє збірні зустрічалися у березні на Стад де Франс та розписали нічию 1:1.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Дідьє Дешама. На перемогу збірної Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 5.60. Нічийний результат зустрічі — 3.95.

Зустріч у Києві довірили словенській бригаді арбітрів на чолі із Славко Вінчичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Томаш Кланчік і Андреж Ковачич. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Раде Обренович.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Франція розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.