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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Чехія — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Чехія — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна Чехії прийме команду України 8 вересня на стадіоні Дусан-Арена у Плзені у межах товариського матчу.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. Двічі перевага була на боці синьо-жовтих, один раз наша збірна зазнала поразки і ще одна гра завершилася нічиєю.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Ярослава Шилгавого. На перемогу збірної Чехії приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 2.95. Нічийний результат зустрічі — 3.25.

Зустріч у Плзені довірили словацькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Філіпом Гловою. Йому асистуватимуть співвітчизники: Петер Беднар и Ерік Вайсс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Ондржей Берка.

Текстова онлайн-трансляція матчу Чехія — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.

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Пряма трансляція
17:47 - 08 вересня

Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, чехи зіграють у червоному.

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17:45 - 08 вересня
Заявка збірної України

Голкіпери: Бойко, Різник;

Захисники: Соболь, Сирота, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Качараба, Тимчик, Караваєв;

Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Макаренко, Кочергін, Зінченко, Булеца;

Нападники: Яремчук, Сікан.

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