Збірна Чехії прийме команду України 8 вересня на стадіоні Дусан-Арена у Плзені у межах товариського матчу.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. Двічі перевага була на боці синьо-жовтих, один раз наша збірна зазнала поразки і ще одна гра завершилася нічиєю.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Ярослава Шилгавого. На перемогу збірної Чехії приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 2.95. Нічийний результат зустрічі — 3.25.

Зустріч у Плзені довірили словацькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Філіпом Гловою. Йому асистуватимуть співвітчизники: Петер Беднар и Ерік Вайсс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Ондржей Берка.

Текстова онлайн-трансляція матчу Чехія — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.