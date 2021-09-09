Напівзахисник збірної Казахстану та ФК Тобол Руслан Валіуллін, який нещодавно забив два голи Україні, здав позитивний тест на допінг. Про це повідомив казахський спортивний журналіст Айдин Кожахмет.

Інсайдер не вказав, коли саме Валіуллін здавав допінг-тест. За його словами, саме через це футболіст пропустив матч збірної Казахстану з Боснію та Герцеговиною, який відбувся 7 вересня.

Яку саме заборонену речовину вживав Валіуллін, також поки невідомо.

Матч Україна – Казахстан у межах четвертого туру групового етапу відбору до Чемпіонату світу-2022 відбувся 1 вересня. Зустріч пройшла у Нур-Султані та закінчилася нічиєю – 2:2.

Перший гол у ворота суперників забив Роман Яремчук, другий м’яч оформив нападник донецького Шахтаря Данило Сікан.

Два голи у ворота збірної України забив Руслан Валіуллін, його визнали кращим гравцем четвертого туру європейської кваліфікації ЧС-2022. Через голи Валіулліна Україна втратила багато очок.

Детальніше про матч Україна – Казахстан та відео голів дивіться у матеріалі.