Динамо та Шахтар синхронно перемогли своїх суперників в УПЛ

Київське Динамо та донецький Шахтар переграли своїх суперників в УПЛ із рахунком 2:0.

Біло-сині у Харкові здолали місцевий Металіст-1925 тоді як помаранчево-чорні із таким самим рахунком перемогли Дніпро-1 у Києві.

Металіст-1925 – Динамо

Металіст-1925: Сидоренко – Єрмаков, Шершень, Ткачук, Ченбай – Габелок – Савін, Криськів, Голодюк, Ременюк – Марлісон.

Запасні: Шеліхов, Западня, Квакіч, Батюшін, Протасов, Кравченко, Фабіньо, Задерака, Зубков.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Ледньов, Де Піна – Шкурін.

Запасні: Бущан, Вербич, Шепелев, Шабанов, Гармаш, Караваєв, Вітіно, Тимчик, Супряга.

Голи: 47′ Циганков (Шкурін); 52′ Гармаш (Де Піна).

Шахтар – Дніпро-1

Шахтар: Пятов – Конопля, Віта, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Тітці, Алан Патрік, Педріні – Фернандо.

Запасні: Шевченко, Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Марлос, Соломон, Мудрик, Судаков, Траоре.

Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Логінов, Дубінчак – Джурасек, Ді Франко, Когут, Гуцуляк – Довбік.

Запасні: Юрчук, Кравченко, Чуже, Білл, Ярмолюк, Нельсон, Назаренко, Русин.

Голи: 15′ Фернандо (Матвієнко); 87′ Траоре (Алан Патрік).

Нагадаємо, раніше Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив уболівальникам відвідувати виїзні матчі, які проходять під його егідою. Відповідне рішення поширюється на Ліги чемпіонів, Європи і конференцій, а також ігри національних команд.

Вболівальники як гостей, так і господарів зобов’язані будуть дотримуватись обмежень та карантинних вимог, що діють у відповідних країнах.

Також футболісти та члени команд, які вакциновані або перехворіли коронавірусів, від обов’язкового тестування на Covid-19.

Фото: Динамо Київ