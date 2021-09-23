Усик провів дуель поглядів із Джошуа у костюмі Джокера

У Лондоні відбулася фінальна прес-конференція перед чемпіонським боєм між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

На заході британець з’явився у чорному спортивному костюмі американської компанії Under Armour, амбасадором якої він є, а Усик постав у дещо екстравагантнішому вбранні – червоному костюмі, який доповнили помаранчева жилетка, синя сорочка та краватка у горошок.

Користувачі соцмереж зазначили, що образ Усика нагадує Джокера у виконанні Хоакіна Фенікса із фільму режисера Тодда Філіпса, а також знаменитого в’язня Чарльза Бронсона.

Oleksandr Usyk giving off big Joker vibes before his fight with Anthony Joshua pic.twitter.com/fsVNlaDfat — ESPN UK (@ESPNUK) September 23, 2021

Вечір боксу, де головною подією буде бій Джошуа – Усик, відбудеться 25 вересня на лондонському стадіоні футбольного клубу Тоттенгем Готспур.

— Я відчуваю себе дуже добре. Я чекав цього моменту, поєдинку. Хочу подякувати команді Ентоні Джошуа, Едді Хірну, свою команду за те, що все це відбудеться в суботу. Всі поєдинки, що відбуваються у світі, залишають велику історію. Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, яку пізніше будуть згадувати, про яку говоритимуть, переглядатимуть і читатимуть, – сказав Усик.

Після завершення прес-конференції спортсмени провели традиційну битву поглядів.

Джошуа та Усик протягом кількох секунд дивилися в очі один одному, після чого потиснули руки.

FIRST FACE OFF #JoshuaUsyk IBF

WBA Super

WBO

IBO World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021

Ще одна фінальна битва поглядів відбудеться 24 вересня під час офіційної процедури зважування боксерів.

У цьому поєдинку на кону стоятимуть чемпіонські пояси, якими володіє Ентоні Джошуа, за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі. Для Усика це третій бій в надважкому дивізіоні.