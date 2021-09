Усик провів дуель поглядів із Джошуа у костюмі Джокера

У Лондоні відбулася фінальна прес-конференція перед чемпіонським боєм між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

На заході британець з’явився у чорному спортивному костюмі американської компанії Under Armour, амбасадором якої він є, а Усик постав у дещо екстравагантнішому вбранні – червоному костюмі, який доповнили помаранчева жилетка, синя сорочка та краватка у горошок.

Користувачі соцмереж зазначили, що образ Усика нагадує Джокера у виконанні Хоакіна Фенікса із фільму режисера Тодда Філіпса, а також знаменитого в’язня Чарльза Бронсона.

Oleksandr Usyk giving off big Joker vibes before his fight with Anthony Joshua pic.twitter.com/fsVNlaDfat

— ESPN UK (@ESPNUK) September 23, 2021