Донецький Шахтар зустрінеться із міланським Інтером у межах матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Гра відбудеться 28 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.45 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Інтер?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру у прямому ефірі на платформі MEGOGO на каналі MEGOGO Футбол 1.

У повторі матч можна буде переглянути 29 вересня о 10.00 та 12.00 на каналі MEGOGO Футбол 1.

Це буде шоста зустріч команд в історії. Двічі перевага була на боці нерадзуррі, ще тричі команди розійшлися нічиєю.

Востаннє суперники зустрічалися у межах групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Після першого туру групового етапу донецький Шахтар посідає останнє місце у квартеті D, не набравши очок. Така ж ситуація і в міланського Інтер, який йде третім. Лідером групи наразі є молдовський Шериф (3), друга сходинка у мадридського Реала (3).

Фото: ФК Шахтар