Зінченко не зіграє у жовтні за збірну України – причина

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко не допоможе національній команді у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу-2022.

Медичний штаб англійського Манчестер Сіті діагностував в українського півзахисника надрив литкового м’яза.

— Ця травма унеможливлює участь півзахисника в матчах відбору ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, – йдеться у повідомленні УАФ.

Зінченка у збірній замінить центральний півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок, якого виконувач обов’язків головного тренера збірної Олександр Петраков перевів із резервного списку.

Для 24-річного Піхальонка це перший виклик до національної команди.

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня у Києві.

У жовтні Україна зіграє проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Наразі у групі D Україна перебуває на другій сходинці, маючи в активі 5 очок. Лідерство за Францією (12), третьою йде Фінляндія (5), на четвертому та п’ятому розташувалися Боснія і Герцеговина та Казахстан – у них по 3 очки.