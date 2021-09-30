29 вересня Баварія зіграла з київським Динамо в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Мюнхені на Альянц Арені й завершилася з рахунком 5:0 на користь господарів.

Із самого початку гри Баварія тримала м’яч під контролем. Гравці лінії нападу добре рухалися, що допомагало захисникам вдало атакувати.

Динамівці мали чудовий гольовий момент уже на 9-й хвилині. Віктор Циганков вдарив зльоту із-за меж штрафного майданчика, але м’яч пролетів поряд із правою стійкою.

За хвилину Георгій Бущан врятував ворота Динамо від м’яча, який головою під поперечину воріт пробив Роберт Левандовскі.

Згодом Баварія отримала шанс пробити 11-метровий через те, що Сергій Сидорчук рукою змінив напрямок польоту м’яча.

Автором першого голу у ворота Динамо на 12-й хвилині став Роберт Левандовскі.

Згодом динамівці виконали непогану передачу в штрафний майданчик, але захисник Баварії зміг її перехопити.

На 22-й хвилині Ніклас Зюле атакував ворота динамівців, але м’яч пролетів поруч із лівою стійкою.

А вже за п’ять хвилин удар його колеги по команді Роберта Левандовскі був точнішим, і рахунок став вже 2:0 на користь Баварії.

Виправити ситуацію спробував Денис Гармаш, майстерно приборкавши передачу в штрафному майданчику, але удар заблокував захисник.

На 35-й хвилині Лерой Сане пробив прямісінько в праву стійку.

Наприкінці першого тайму відкрити рахунок із кутового спробував Микола Шапаренко, але суперник вибив м’яча головою.

Із другого тайму Баварія продовжила тримати м’яч під контролем та вичікувати на можливість завдати удару.

На 68-й хвилині Серж Гнабрі замкнув вивірену подачу до 11-метрової позначки, у стрибку пробивши головою м’яча до правої стійки.

На 74-й хвилині Лерой Сане надзвичайно потужним ударом із-за меж штрафного майданчика відправив м’яча під поперечину.

На 87-й хвилині м’яч у сітку ворт динамівців відправив і Максім Чупо-Мотінг.

Таким чином Динамо після сьогоднішнього матчу зберігає третю позицію в таблиці групи Е, маючи на рахунку один бал.

Замикає четвірку Барселона, не заробивши поки жодного очка.

Бенфіка посідає друге місце в таблиці з чотирма очками.

Баварія після перемоги над Динамо лише зміцнила свої позиції в групі й лідирує із шістьма очками.