Очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн висловився щодо місця проведення майбутнього бою-реваншу між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Хірн допускає можливість проведення бою у Східній Європі, а точніше в Україні, але не приховує бажання провести поєдинок знову у Великій Британії. Водночас, промоутер виступатиме за місце, де проведення бою зможе принести найбільший дохід.

— Я хотів би провести бій у Великій Британії. Я впевнений, що вони (команда Усик, – Ред.) хотіли б провести його у Києві. У мене немає проблем поїхати до Києва. Ми подивимося ймовірний дохід, який можна отримати. Звичайно, Велика Британія – наш перший вибір. Ми вже маємо пропозиції з Близького Сходу, щоб провести там реванш, – сказав Хірн.

Він додав, що хотів би провести бій на відкритому майданчику, але зробив би це у квітні.

Під час прес-конференції у Києві після бою промоутер Усика Олександр Красюк розповів, що сторона Джошуа вже активувала опцію реваншу. Бій має відбутися у лютому-березні 2022 року.

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Поєдинок відбувся на лондонській арені Тоттенгем Готспур.

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Джерело: Boxing News 24