Після матчів другого туру єврокубків Україна набрала лише один бал. Це очко принесла нічия донецького Шахтаря з італійським Інтером у Лізі чемпіонів.

Ще два українських клуби зазнали нищівних поразок: київське Динамо розгромно програло мюнхенській Баварії у Лізі чемпіонів (0:5), а луганська Зоря зазнала фіаско від римської Роми (0:3) у Лізі конференцій.

Таким чином, Україна продовжує залишатися на 11 позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА з п’ятирічною сумою балів 30.600.

Підсумовуючи два зіграних тури у єврокубках, на трьох у шести матчах українські клуби забили лише один м’яч, і той виявився голом престижу луганчан у ворота норвезького Буде-Глімт.

У топ-10 таблиці відбулися зміни: Росія обігнала Шотландію та вийшла на дев’яту сходинку. Це сталося завдяки перемозі пітерського Зеніта над шведським Мальме у Лізі чемпіонів, а також сенсаційній перемозі Спартака над Наполі (3:2). Очки втратив лише московський Локомотив, який програв Лаціо (0:2).

Цікаво, що молдовський Шериф, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб, після сенсаційної перемоги над мадридським Реалом здійняв Молдову до топ-4 найкращих асоціацій у сезоні. У скарбничку молдовської федерації Шериф вже набрав 15 очок – більше ніж будь-який інший клуб Європи.

Поточний рейтинг впливатиме на розподіл путівок у єврокубки у сезоні-2023/24. Пряме потрапляння у стадії групового етапу дає лише стартові десять позицій рейтингу. Якщо Україна фінішує у другій десятці, то її представники змушені будуть пробиратися до групового етапу ЛЧ через кваліфікацію.

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Фото: FC Shakhtar