Ф’юрі розповів, чи планує провести бій з Усиком

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі, який напередодні нокаутував претендента Деонтея Вайлдера, заявив, що не заперечує можливості бою проти українця Олександра Усика, який володіє титулами за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

За словами 33-річного британського боксера, спочатку потрібно дочекатися його реваншу проти Ентоні Джошуа.

– За останні шість місяців я провів зі своєю сім’єю за все два тижні. Перш ніж я почну думати про нового суперника, я хотів би насолодитися сьогоднішньою перемогою, яка є однією з найбільших у моїй кар’єрі, – заявив Ф’юрі.

Британський боксер додав, що візьме перерву на найближчий час, яке планує присвятити своїй сім’ї.

Нагадаємо, напередодні в Лас-Вегасі пройшов бій між Ф’юрі та Вайлдера, в якому американець не зміг відібрати у британського боксера його пояс за версією WBC.

Ф’юрі домінував протягом усього поєдинку, хоча і сам двічі побував у нокдауні.

В результаті бій завершився в 11 раунді, в якому британському боксеру вдалося нокаутувати американського претендента.

Джерело: Boxingnews 24