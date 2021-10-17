Український боксер Шелестюк переміг технічним нокаутом у першому за 20 місяців бою

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року, український професійний боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк здобув дострокову перемогу в першому після тривалої перерви бою.

35-річний українець провів бій уперше з січня 2020 року, тобто повернувся у професійний ринг після 20-місячної перерви.

Бій у напівсередній ваговій категорії відбувся у Канкуні (Мексика). Шелестюк зустрівся в ринзі із 40-річним венесуельцем Ернесто Еспаною.

Спочатку українець повинен був битися з мексиканцем Рікардо Саласом Родрігесом, проте незадовго до поєдинку суперника замінили (через що деякі ресурси помилково вказували як суперника саме мексиканця, а не Еспану).

Бій тривав усі 10 раундів, і в ньому домінував українець. Шелестюк завершив поєдинок у десятому раунді, перемігши технічним нокаутом: українець наніс серію влучних ударів по супротивнику, і рефері зупинив бій.

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Для українця Шелестюка це вже 19-та перемога в 19 боях на професійному ринзі. Відтак, українець ще не зазнавав поразок.

У січні 2020 року він достроково переміг аргентинця Луїса Верона, після чого не виходив у ринг.

Тарас Шелестюк – бронзовий призер Олімпіади-2012, що проходила в Лондоні, чемпіон світу серед аматорів у 2011 році та бронзовий призер чемпіонату Європи 2010 року, заслужений майстер спорту України з боксу.

25 вересня українець Олександр Усик сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа. Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився одностайною перемогою українця.

Джерело: XSport

Фото: Julian Chua

Відео: UkraineAtamansPRO