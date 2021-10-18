Еліна Світоліна повернулась до топ-6 тенісисток світового рейтингу WTA. Також інші українки значно поліпшили свої позиції, зокрема Дарія Лопатецька та Дарія Снігур.

Детальніше про досягнення зірок тенісу з України та їхні результати – у матеріалі Фактів ICTV.

Перша ракетка України Еліна Cвітоліна піднялася на одну позицію і таким чином опинилась на шостому місці у рейтингу WTA.

Відзначимо, що Світоліна напередодні змагалася в Індіан-Веллсі, де вона дійшла до 1/8 фіналу. На четвертому колі змагань 27-річна тенісистка зазнала поразки від американки Джессіки Пегули – 1:6, 1:6.

Також особисті рекорди встановили Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Таким чином Костюк стала 53-ю у рейтингу, а Калініна 57-ю. Це найвищі результати в кар’єрі тенісисток.

Натомість інша представниця України Даяна Ястремська втратила одну позицію та опустилась на 76-ту сходинку.

Найбільшого прогресу зазнала Дарія Лопатецька, яка піднялася одразу на 27 місць і повернулася у топ-500.

У топ-200 найбільший прогрес у Дарії Снігур. Дівчина оновила особистий рекорд та піднялася на вісім позицій – 184 місце.

Лідерує у рейтингу Ешлі Барті з Австралії. Нові особисті рекорди також встановили представниця Чехії Барбора Крейчикова (4-е місце) та представниця Греції Марія Саккарі (7-е).

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Водночас у чоловічому тенісі покращив своє становище у рейтингу ATP перша ракетка України – Ілля Марченко. Українець піднявся на три позиції і тепер посідає 164-е місце.

Відзначимо, що Марченко буде одним із чотирьох представників України на Кубку Кремля. Він подолав два раунди кваліфікації та зіграє в основній сітці турніру ATP.

Також піднялися у рейтингу ATP ще два українці – Сергій Стаховський та Віталій Сачко. Лідерує – Новак Джокович з Сербії.