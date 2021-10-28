Британський професіональний боксер Ентоні Джошуа погодився провести реванш у Києві з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком. Їхня зустріч може статися у березні 2022 року.

Джошуа розповів, що його менеджери ухвалюватимуть рішення, де саме відбудеться другий бій. За словами боксера, йому байдуже, де він відбудеться, однак він міг би приїхати в Україну.

Британський боксер зазначив, що Усик має чемпіонські титули та захоче більше заробити на цьому, тож українець обиратиме місце для поєдинку.

Однак британець наголосив, що він має намір перемогти у бою, тому йому байдуже де відбудеться їхня зустріч з українцем.

У вересні Усик переміг Джошуа за одноголосним рішенням суддів та завоював чемпіонський пояс у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super та IBO.

За договором боксери мають провести реванш. Український боксер розповів, що хотів би провести поєдинок з британцем у Києві на НСК Олімпійський, проте місце для проведення другого бою ще не узгодили.

Джерело: IFL TV