Екс-гравець національної збірної України та ФК Шахтар, а нині асистент головного тренера російського ФК Зеніт Анатолій Тимощук отримав грамоту від керівників так званої ДНР на початку війни на Донбасі.

Про це під час інтерв’ю розповіла його колишня дружина – Надія Навроцька.

Екс-кохана футболіста звинуватила його у контрабанді. За її словами, Тимощук перевіз з України до Росії велику сімейну колекцію ікон, орієнтовною вартістю близько €10 млн.

Також за допомогою зв’язків він начебто вивіз до РФ все сімейне майно з Донецька, де раніше проживало подружжя. Навроцька переконана, що Тимощук не збирається повертатися до України.

– Тимощук завіз це, начебто, українське надбання до Росії. Це були наші ікони, але по суті не можна вивозити такі цінності з України… У перші роки війни Тимощук одержав навіть якусь грамоту від керівництва ДНР. Тож із Донецька теж може вивозити, що хоче. Тому я переконана, що з Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України.

Надія Навроцька та Анатолій Тимощук одружилися у 2009 році. У пари народилося двоє дітей, але у 2016 році вони розлучилися.

З 1998 до 2007 року Тимощук грав за донецький Шахтар. Потім перейшов у російський Зеніт, за який виступав у період 2007-2009 років, а потім протягом 2013-2015 років.

Кар’єру футболіста він завершив у казахському ФК Кайрат.

У 2017 році Анатолій Тимощук став асистентом головного тренера ФК Зеніт. У Санкт-Петербурзі українець вдруге одружився з Анастасією Климовою, у шлюбі у них народилося двоє дітей.

Джерело: FanDay