2 листопада Шахтар зіграв із мадридським Реалом у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Іспанії на стадіоні Сантьяго Бернабеу й завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Із перших хвилин Шахтар почав контролювати гру, але суперник перехопив м’яча.

На 5-й хвилині Лука Модріч пробив у ближній кут воріт, однак Анатолію Трубіну вдалося відбити м’яча.

Далі гравець Шахтаря Алан Патрік спробував відкрити рахунок, але м’яч пролетів повз ліву штангу.

Перший год у ворота Шахтаря забив Карім Бензема на 14-й хвилині матчу. М’яч залетів у порожні ворота з близької відстані.

Далі в атаку пішов Лука Модріч, однак Анатолій Трубін вибив м’яч із нижнього кута воріт.

На 32-й хвилині матчу у Фернандо був неймовірний шанс зрівняти рахунок, але м’яч пролетів за лінію воріт.

Та вже за сім хвилин Тібо Куртуа не вдалося врятувати свої ворота від удару Фернандо й рахунок став 1:1.

На 61-й хвилині Карім Бензема поцілив у правий нижній кут воріт й приніс другий гол своїй команді.

Врятувати ситуацію на 75-й хвилині матчу спробував Тарас Степаненко, але м’яч пролетів трохи вище воріт.

Далі ворота Шахтаря знову атакував Карім Бензема, але удар футболіст також спрямував вище воріт.

За підсумками матчу Реал посідає першу сходинку в турнірній таблиці із дев’ятьма очками.

Шахтар замикає четвірку з одним балом на рахунку.

Шериф має поки шість очок та посідає друге місце, в Інтера на два очки менше та третє місце в таблиці.

Однак позиції в турнірній таблиці зміняться після матчу Шерифа та Інтера, який запланований на 22.00 3 листопада.

Фото: ФК Шахтар