В умовах повномасштабної війни Україна продовжує утримувати оборону, попри високе навантаження на Сили оборони, складну ситуацію на фронті, обмежених можливостей ротації та постійні потреби у поповненні особового складу.

Нерідко фіксуються випадки самовільного залишення військових частин (СЗЧ), які залишаються однією з чутливих тем як у військовому середовищі, так і в публічних дискусіях.

Чи відома кількість відкритих справ про СЗЧ у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки справ відкрито по СЗЧ станом на 2026 рік

Оцінки масштабів цього явища у відкритих джерелах суттєво різняться. Під час публічних виступів у Верховній Раді у контексті обговорення ситуації у війську, міністр оборони Михайло Федоров озвучував цифру близько 200 тис.

Водночас ці цифри не відображають повної картини кримінального обліку таких правопорушень.

Кількість справ про СЗЧ: дані кримінальних проваджень

Згідно з інформацією, оприлюдненою Офісом Генерального прокурора восени 2025 року на запити Української правди, кількість зареєстрованих кримінальних проваджень за військовими статтями є значно більшою.

Йдеться про такі показники:

близько 235 тисяч кримінальних проваджень за самовільне залишення військової частини (стаття 407 КК України);

приблизно 54 тисячі проваджень за дезертирство (стаття 408 КК України).

У сукупності це орієнтовно 290 тисяч кримінальних проваджень за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Водночас ці дані показують саме кількість відкритих проваджень, а не кількість вироків чи встановлених осіб. Адже одна справа може змінювати свій процесуальний статус або об’єднуватися з іншими.

В Україні перевірять кількість військових у СЗЧ: Федієнко назвав орієнтовну цифру

В Україні планують встановити точну кількість військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (СЗЧ), а також громадян, які ухиляються від мобілізації та не перебувають на військовому обліку. Для цього прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив провести відповідну перевірку.

Раніше народний депутат Олександр Федієнко заявив, що в країні орієнтовно 500 тис. військових у статусі СЗЧ та приблизно 1 млн чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Він наголосив, що ці оцінки не є точними.

За словами парламентаря, уряд має визначити реальну кількість людей у цих категоріях. Як пояснив Федієнко у Facebook, для цього можна зіставити дані з реєстру військовослужбовців і бази Державної податкової служби України.

Доручення Корецького передбачає розгляд питання та надання інформації у встановлений законом строк. Документ адресований віцепрем’єр-міністру з питань енергетики Денису Шмигалю, державному секретарю Кабінету міністрів Костянтину Мар’євичу, керівнику СБУ Олександру Покладу та начальнику Головного управління розвідки Міноборони Олегу Іващенку.

Чому прокуратура обмежила доступ до статистики

Яка кількість відкритих справ про СЗЧ у 2026 році наразі невідома, адже починаючи з грудня 2025 року, Офіс Генерального прокурора обмежив публічний доступ до детальної статистики щодо військових кримінальних правопорушень. Це рішення пояснюється умовами воєнного стану та ризиками, які може нести розкриття таких даних.

У роз’ясненні відомства зазначається, що кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407, 408 та іншими нормами розділу XIX Кримінального кодексу України, належать до категорії відомостей з обмеженим доступом.

Обмеження запроваджено з огляду на необхідність:

захисту національної безпеки;

недопущення використання статистики проти України;

збереження стабільності та довіри до Сил оборони;

протидії інформаційно-психологічним операціям з боку держави-агресора.

Ризики розкриття даних, на які вказує прокуратура

Оприлюднення навіть узагальненої статистики щодо кількості справ про СЗЧ у 2026 році може створювати додаткові ризики в умовах війни.

Зокрема, такі дані потенційно можуть бути використані для:

формування викривлених уявлень про стан дисципліни у військах;

дискредитації Сил оборони;

оцінки бойової спроможності окремих підрозділів;

інформаційного впливу на суспільство з метою підриву довіри до військового керівництва.

Окремо підкреслюється, що подібна інформація може ставати елементом інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні.

В Офісі Генерального прокурора також посилаються на Закон України Про доступ до публічної інформації. Відповідно до його норм, обмеження доступу можливе за умови одночасного виконання трьох критеріїв:

інтересів національної безпеки,

потенційної шкоди від розголошення,

переваги цієї шкоди над суспільним інтересом.

У випадку військових кримінальних правопорушень, за позицією відомства, ці умови виконуються повністю.

Чому не оприлюднюють кількість відкритих справ про СЗЧ

На період дії воєнного стану обмежено доступ до:

узагальненої статистики щодо військових кримінальних правопорушень;

інформації про осіб у межах таких проваджень;

матеріалів і даних, що містяться у відповідних кримінальних справах;

будь-якої деталізації, яка може бути опублікована через офіційні ресурси органів прокуратури.

Отже, обмеження публікації статистики щодо СЗЧ та дезертирства в Офісі Генерального прокурора пояснюють виключно міркуваннями національної безпеки в умовах воєнного стану.

У відомстві наголошують, що цей крок є тимчасовим і діятиме лише до завершення особливого правового режиму, після чого підхід до відкритості даних може бути переглянутий.

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