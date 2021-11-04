4 листопада луганська Зоря зіграла з ЦСКА Софією в четвертому турі Ліги конференцій. Зустріч відбулася в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена й завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Увесь перший тайм суперники по черзі порушували правила і рефері Петрі Вільянен лише встигав призначати штрафні.

Уже на першій хвилині Шахаб Зейхеді сфолив і ЦСКА призначили штрафний удар.

За кілька хвилин штрафний призначили для Зорі, тому що Яник Вілдсхут грубо вдарив суперника по ногах.

На 24-й хвилині у Дениса Фаворова з’явився шанс відкрити рахунок. Гравець луганської Зорі вдарив у лівий кут воріт, але голкіпер ЦСКА Густаво Бусатто врятував свою команду.

На 33-й хвилині Зорі призначили штрафний, оскільки Хорді Кайседо порушив правила в боротьбі за м’яч.

Далі право штрафного перейшло до ЦСКА після фолу Максима Луньова.

На 45-й хвилині Іван Турицов двічі за хвилину порушив правила, подарувавши Зорі виконувати штрафний удар. Однак на перерву команди пішли, не відкривши рахунку.

На 65-й хвилині Грехам Керрі спробував пробити з кута штрафного майданчика, але м’яч пролетів повз ворота.

Далі Хорді Кайседо поцілив у ворота, але помічник арбітра зафіксував положення поза грою.

Гравець Зорі Шахаб Зейхеді влучив точно в нижній правий кут воріт і відкрив рахунок на 87-й хвилині матчу.

Подвоїв рахунок Аллах’яр Сайядманеш на 95-й хвилині матчу, отримавши пас від Шахаба Зейхеді.

Після чотирьох турів луганчани покращили свої шанси на вихід з групи. Наразі у підопічних Віктора Скрипника 6 очок.

Фото: ФК Зоря