Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що не збирається змінювати українське громадянство.

— У мене немає жодних привілеїв отримувати якесь інше громадянство. У мене є резиденція Монако. По-перше, я завжди виступатиму за Україну, а по-друге, я в душі українка і завжди повертатимуся на батьківщину – неважливо, де я буду проживати, – сказала вона.

Еліна додала, що пропозицій щодо зміни громадянства вистачало.

— У ранньому дитинстві, коли мені було 10 років, ми тренувалися в Ізраїлі кілька тижнів, там були пропозиції.

Світоліна також поділилася думкою, чому в Україні немає престижних тенісних турнірів.

За словами спортсменки, це дуже дорогі проекти, а щоб провести хороший турнір, потрібно до $1,5 млн. А також в Україні спонсори ще не готові виділяти кошти на подібні великі змагання.

У листопаді 2021 року Світоліна вперше за чотири роки залишила першу десятку рейтингу WTA. Такий спад у рейтингу стався через те, що WTA розморозила та вирахувала очки за вихід українки у фінал підсумкового турніру WTA у 2019 році. Наразі Еліна посідає 15-е місце, але залишається першою ракеткою України.

Джерело: Люкс ФМ

Фото: Elina Monfils