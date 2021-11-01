Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA вперше за чотири роки

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишила першу десятку рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і тепер посідає 14 сходинку. Українка вилетіла із топ-10 вперше з травня 2017 року.

Такий спад у рейтингу стався через те, що WTA розморозила та вирахувала очки за вихід українки у фінал Підсумкового турніру WTA у 2019 році.

Другою ракеткою України залишається Марта Костюк, котра завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 250 у румунському Клуж-Напоці здійснила стрибок і тепер посідає 50-е місце – це її особистий рекорд.

Ще одна українка Ангеліна Калініна повторила свій особистий рекорд, піднявшись на дві поділки, і тепер 57-а у світі.

Топ-100 замикає українка Даяна Ястремська, яка втратила 21 позицію, а Леся Цуренко додала на 14 пунктів і посідає 113 місце.

Очолює рейтинг WTA австралійська тенісистка Ешлі Барті, на другому місці представниця Білорусі Аріна Сабаленка, третьою у рейтингу йде Барбора Крейчікова із Чехії.