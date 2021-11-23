20 листопада в спортивній залі Обухівського центру культури і дозвілля відбувся майстер-клас для дітей Обухівщини за участю трьох відомих українських спортсменів.

Серед них чемпіон світу з ММА та майстер спорту Владислав Григор’єв, чемпіон світу з професійного боксу WBC Віктор Постол, а також чемпіон світу з професійного боксу WBA – Юрій Нужненко.

Захід пройшов за ініціативи громадських діячів-меценатів – Андрія Яковини, Вячеслава Кірейчука та за сприяння міської влади Обухова.

Майстер-клас був приурочений до Всесвітнього дня дитини. Безкоштовний, насичений максимальним спортивним та моральним змістом захід, зібрав юних спортсменів не лише з місцевих спортклубів.

Ази бойової майстерності від титулованих гостей засвоювали вихованці ВПК Миротворець, СК Зендокай Карате-До Мамай (Кагарлик), Зендокай карате–До Kayros, СК Обухівські тигри, юні боксери Обухова зі спорткомплексу ККПК, а також їхні бучанські колеги зі школи боксу Патріот.

В Обухові пройшов унікальний у своєму роді чемпіонський майстер-клас для дітей та молоді / 3 фотографии

Всього у заході взяли участь більше сотні дітей з тренерами.

Між тренінгами були невеличкі перерви для відпочинку і перекусів, про що заздалегідь потурбувалися організатори.

Вони ставили на меті не лише передачу бойового досвіду підростаючому поколінню – чималу роль у спортивних досягненнях відіграють і моральні якості українських чемпіонів. Тому, на лекції-тренінгу діти мали нагоду поспілкуватися з іменитим боксером Юрієм Нужненком та задати йому чимало цікавих питань.

​​Подібні спортивні заходи, яких у наш час так бракує, допомагають добре соціалізувати підростаюче покоління, відволікаючи дітей від гаджетів та виховуючи сміливість спілкування у реальному житті.

Крім того, популяризація спорту витісняє шкідливий вплив вулиці на підлітків.

По завершенню заходу, юні спортсмени із тренерами отримали символічні сертифікати про походження майстер-класу, а також пам’ятні фото з автографом чемпіонів на добру згадку. У планах меценатів зробити такі заходи традиційними.