8 грудня київське Динамо зіграло з португальською Бенфікою в шостому турі Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на стадіоні Да Луж у Лісабоні й завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Уже з перших хвилин після стартового свистка в наступ проти динамівців пішов центральний нападник португальського клубу Роман Яремчук.

Українець вийшов на ударну позицію в штрафному майданчику й пробив, але Георгій Бущан врятував ворота. Далі виправити ситуацію спробував Рафаель Сілва, але м’яч пролетів вище воріт.

Не вдалось відкрити рахунок матчу і Віктору Циганкову – він також спрямував удар над поперечиною.

На 12-й хвилині Бущан блискуче відбив м’яча, який пробив із штрафного майданчика Піцці.

Однак вже за чотири хвилини м’яч від Романа Яремчука залетів у лівий кут воріт.

На 22-й хвилині рахунок став уже 2:0 на користь господарів. Переможний гол у верхній правий кут воріт забив Жілберто.

Небезпечний момент на 38-й хвилині створив захисник Бенфіки Алекс Грімальдо, але Бущану вдалося врятувати свою команду.

На другій додатковій хвилині першого тайму Денис Гармаш мав чудову нагоду змінити хід гри, але гравці Бенфіки цьому завадили.

На 59-й хвилині Віталій Миколенко пробив по воротах, але м’яч пролетів повз ворота.

Чудовий удар завдав на 71-й хвилині й Сергій Сидорчук, проте забити гол не вдалось.

Далі у високому стрибку атакував ворота португальців Олександр Тимчик, але голкіпер Бенфіки Одіссеас Влаходімос завадив цій спробі.

Перемога над “біло-синіми” принесла Бенфіці вісім очок, а поразка Барселони в паралельному матчі проти Баварії (0:3) подарувала ще й вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

Динамо із одним балом в активі посіло останню сходинку в групі Е. У Барселони – передостанній результат та сім очків.

Лідером групи стала Баварія із 18 балами.