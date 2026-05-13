У середу вдень, 13 травня, пролунали вибухи в Києві під час масованої атаки ворожих дронів на Україну.

Про це повідомляють місцеві медіа та мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи в Києві сьогодні: що відомо

Вибухи в Києві сьогодні, 13 травня, пролунали близько 12:00.

До цього Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у місті.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав жителів столиці перебувати в укриттях.

У місті повторно оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, вибухи пролунали у Смілі Черкаської області.

У регіоні оголошували підвищену небезпеку через загрозу уданих БпЛА.

Водночас Повітряні сили фіксують низку БпЛА у небі над Україною. Зокрема, ворожі дрони спостерігаються на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Одещині та Хмельниччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

