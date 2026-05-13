Вибухи у Києві 12 травня: столицю атакують ворожі дрони
У середу вдень, 13 травня, пролунали вибухи в Києві під час масованої атаки ворожих дронів на Україну.
Про це повідомляють місцеві медіа та мер столиці Віталій Кличко.
Вибухи в Києві сьогодні: що відомо
Вибухи в Києві сьогодні, 13 травня, пролунали близько 12:00.
До цього Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у місті.
Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав жителів столиці перебувати в укриттях.
У місті повторно оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, вибухи пролунали у Смілі Черкаської області.
У регіоні оголошували підвищену небезпеку через загрозу уданих БпЛА.
Водночас Повітряні сили фіксують низку БпЛА у небі над Україною. Зокрема, ворожі дрони спостерігаються на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Одещині та Хмельниччині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.