Донецький Шахтар розійшовся нічиєю із молдовським Шерифом у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі відкрили підопічні Роберто Де Дзербі перед свистком на перерву. Форвард гірників Фернандо скористався моментом після пасу від Сергія Кривцова та розпечатав ворота Георгіоса Атанасіадіса.

У другому таймі Тете та Михайло Мудрик мали шанси подвоїти перевагу, але м’яч після удару бразильця лише торкнувся стійки, а з ударом українця впорався голкіпер тираспольського клубу.

Однак здобути першу перемогу у цьому розіграші ЛЧ на груповому етапі Шахтарю не судилося. На третій компенсованій хвилині Бобан Ніколов відіграв гол ударом із-за меж штрафного майданчика.

За підсумками шести турів ЛЧ з групи D до плей-оф турніру кваліфікувалися мадридський Реал (15) та міланський Інтер (10). Шериф (7) посів третє місце і продовжить виступи в Лізі Європи.

Щодо Шахтаря, то донеччани набрали лише два очки і посіли четверте місце. Це найгірший результат в історії клубу на цій стадії.

Раніше гірники ставали третіми з трьома очками у сезоні-2015/16 – до цього розіграші той результат був найгіршим за набраними очками.

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Фото: ФК Шахтар