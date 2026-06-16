Україна може відкрити решту переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу вже 14 липня.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела в європейських інституціях та заяви єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

Дата відкриття решти переговорних кластерів із ЄС: що відомо

За даними видання, на рівні Євросоюзу вже погоджено орієнтовну дату відкриття наступних п’яти переговорних кластерів для України — 14 липня.

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Саме цього дня має відбутися засідання Ради ЄС у загальних справах. Хоча наразі цієї події ще немає в офіційному календарі Ради ЄС, дата вже обговорювалася між європейськими міністрами.

Напередодні, 15 червня, у Люксембурзі Україна офіційно відкрила змістовну частину переговорів про вступ до Євросоюзу за першим кластером.

Після засідання єврокомісарка з питань розширення Марта Кос фактично підтвердила можливість швидкого продовження процесу.

— Сьогодні для мене — мегапонеділок… Сподіваюся, ми будемо мати “неймовірний вівторок” у липні, — заявила вона.

У Європейській правді звернули увагу, що 14 липня припадає саме на вівторок.

У матеріалі також зазначають, що позитивний сигнал Україна отримала під час закритих консультацій у Люксембурзі. За інформацією видання, держави-члени, щодо яких раніше були сумніви, продемонстрували готовність підтримати подальше просування переговорного процесу.

Відкриття кластерів означає перехід до предметної роботи над адаптацією українського законодавства та інституцій до стандартів Європейського Союзу.

Раніше у Єврокомісії заявляли, що переговори про вступ України можуть перейти в активну фазу вже цього літа. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначала, що відкриття першого кластера очікується до кінця червня, а запуск інших напрямів — уже в липні.

Водночас віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомляв, що Україна вже отримала від ЄС 145 вимог для відкриття переговорних розділів.

За його словами, більшість із них стосуються адаптації законодавства та роботи державних інституцій.

Усі ці вимоги, вважає Тарас Качка, є реалістичними. Більшість переговорних розділів, переконаний віцепрем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, можна закрити за півтора року і вийти у 2027 році на підписання договору про вступ до ЄС.

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