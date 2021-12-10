У четвер, 9 грудня, відбулися заключні матчі групового етапу в єврокубкових турнірах, після яких таблиця коефіцієнтів УЄФА зазнала змін.

На жаль, Україна втратила всіх представників у єврокубках. Ще за тур до закінчення групового етапу стало відомо, що жодна українська команда не братиме участі у весняній стадії єврокубків. Останній тур перетворився на формальність, але навіть за таких умов гучно гримнути дверима нашим командам не вдалося.

З трьох команд лише луганській Зорі та донецькому Шахтарю вдалося заробити очки завдяки нічиїй із норвезьким Буде-Глімт (1:1) та молдовським Шерифом (1:1). А ось київське Динамо у матчі проти Бенфіки поступилося з рахунком 0:2.

За поточний сезон наші клуби набрали всього 4.200 бали, що є лише 25 місцем у сезоні. Востаннє менше 5.000 балів наші команди набирали ще у сезоні-2007/08.

Таким чином, Україна програла боротьбу Росії за місце у топ-10, яке дає чемпіону країни пряму путівку до групового раунду плей-оф Ліги чемпіонів-2023/24. Тому у два найближчих сезони обидва клуби від України (чемпіон та віце-чемпіон, – Ред.) намагатимуться подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Але й це ще не найгірше, адже у таблиці Україну випередила вже Сербія, тому наразі Україна на 12 місці. Позаду розташовані Бельгія та Швейцарія, у яких залишилося по одному представнику.

Варто відзначити, що після того, як у таблиці відпадуть очки за сезон-2017/18, то Росія, яка тоді набрала 12.600 очок, опуститься на 14 місце, але й Україна залишиться 12-ю.

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Фото: ФК Зоря