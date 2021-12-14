У США завершився багаторічний судовий позов у зв’язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві колишнього лікаря національної збірної США з гімнастики Ларрі Нассара. Сотням його жертв виплатять $380 млн.

Постраждалі досягли угоди про таку суму компенсації з Федерацією гімнастики США, Олімпійським та Паралімпійським комітетами та їхніми страховими компаніями. Мирову угоду підтвердили під час слухання у федеральному суді у справах про банкрутство в Індіанаполісі.

— Це врегулювання є результатом хоробрості сотень жертв, які, попри юридичні перешкоди та великі гроші, вирішили не мовчати. Сила їхньої історії врешті-решт перемогла, — сказав адвокат позивачів Джон Менлі.

Мирова угода покриватиме позови понад 500 жінок. Серед постраждалих – золоті медалістки Олімпійських ігор Сімона Байлз, Елі Райсман та Маккайла Мароні. Ці гімнастки є одними з найвідоміших жертв насильства з боку Ларрі Нассара. Усі троє свідчили про знущання, яких вони зазнали, під час слухань у Сенаті цього року.

Поки що невідомо, скільки отримає кожна дівчина — це залежить від сукупності факторів, однак ця сума є однією з найбільших у світі, що коли-небудь виплачували жертвам сексуального насильства.

58-річний Ларрі Нассар відбуває де-факто довічне ув’язнення за численні випадки сексуального домагання та насильства над неповнолітніми членами збірної США зі спортивної гімнастики.

У сексуальному насильстві Нассара звинуватили сотні спортсменок. У січні 2018 року його засудили до 175 років за ґратами. Ларрі Нассар визнав себе винним у 10 випадках домагань. Раніше його засудили до 60 років ув’язнення за зберігання дитячої порнографії.