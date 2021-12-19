Зінченко віддав гольову передачу у матчі Ньюкасл-Манчестер Сіті

Манчестер Сіті на виїзді впевнено розгромив Ньюкасл із рахунком 4:0. Український захисник городян Олександр Зінченко провів на полі всі 90 хвилин та відзначився гольовою передачею на Ріяда Мареза.

Крім того, українець взяв участь і в іншому взятті воріт – на п’ятій хвилині він відправив у прорив Жоау Канселу, який віддав результативну передачу на Рубена Діаша, що скористався неузгодженістю у діях сорок.

Крім того, потужний удар без шансів для голкіпера вдався і самому Канселу, а ще один гол на рахунку Рахіма Стерлінга, якому м’яч на порожні ворота віддав Габріель Жезус після сольного прориву.

Зінченко виходить на поле у ​​стартовому складі вже у п’ятому із шести матчів, які підопічні Хосепа Гвардіоли провели у грудні. Авторитетний портал Whoscored поставив українцю оцінку в 7,98, що є третім найкращим показником матчу.

Чемпіонат Англії, 18 тур

Ньюкасл – Манчестер Сіті 0:4

Ньюкасл: 1. Дібровка, 23. Мерфі, 6. Ласеллс, 2. Кларк, 11. Річчі, 24. Альмірон, 28. Вілкок, 14. Хейден, 7. Жоелінтон, 21. Фрейзер, 9. Вілсон.

Манчестер Сіті: 31. Едерсон, 11. Зінченко, 14. Ляпорт, 3. Діаш, 27. Канселу, 20. Сільва, 16. Родрі, 7. Стерлінг, 17. Де Брюйне, 26. Марез, 9 Жезус.

Голи: Рубен Діаш, 5, Канселу, 27, Марез, 64, Стерлінг, 86.

Читайте Зінченко став найкращим гравцем матчу у складі Манчестер Сіті у фіналі ЛЧ

Нагадаємо, 13 грудня о 16.00 за київським часом пройшло повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, оскільки попередня була анульована через помилки співробітників УЄФА.

Зокрема вони випадково витягли в пару до Вільярреала Манчестер Юнайтед, хоча команди грали в одній групі.

Після цього представники УЄФА не поклали у кошик кулю з Манчестер Юнайтед для визначення суперника Атлетіко.