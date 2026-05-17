Українські далекобійні удари досягли Московської області РФ попри найвищу концентрацію російської протиповітряної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Москву 17 травня

Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні дрони змогли досягти Московського регіону, попри потужну систему протиповітряної оборони РФ.

За словами глави держави, це стало відповіддю на російські удари та затягування війни.

— Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну, – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що українські виробники дронів і ракет продовжують працювати над посиленням далекобійних можливостей.

— Дистанція від державного кордону України – понад 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо, – заявив він.

Окремо Зеленський подякував СБУ та всім Силам оборони України за влучність.

Атака на Москву 17 травня: що відомо

Уночі проти 17 травня у Москві та Московській області пролунала серія вибухів на тлі масштабної атаки безпілотників.

Місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО у різних районах столиці РФ та Підмосков’я, зокрема у Хімках, Лобні та Наро-Фомінську.

За даними російських Telegram-каналів та OSINT-аналітиків, під ударами опинилися кілька стратегічних і промислових об’єктів.

Зокрема, повідомлялося про пожежі на території технопарку Елма в Зеленограді та підприємства Ангстрем, які працюють у сфері мікроелектроніки та виробництва електронного обладнання.

Також російські моніторингові канали писали про можливе ураження Московського нафтопереробного заводу та наливної станції нафтопродуктів Солнечногорська в Московській області.

Крім того, під атакою могло опинитися машинобудівне конструкторське бюро Радуга, яке спеціалізується на розробці крилатих ракет для армії РФ.

У мережі поширювали кадри масштабних пожеж та густого чорного диму над об’єктами.

Через атаку російська влада тимчасово обмежувала роботу аеропортів Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво.

Мер Москви Сергій Собянін заявляв про нібито “збиття” понад сотні безпілотників, які летіли в напрямку російської столиці.

Водночас у Міноборони РФ повідомили, що з 22:00 16 травня до 07:00 17 травня російська ППО нібито перехопила та знищила 556 українських безпілотників літакового типу над різними регіонами Росії, окупованим Кримом та акваторіями Чорного й Азовського морів.

Реакція Міноборони України на атаку на Москву 17 травня

Після масованої атаки на Москву та Підмосков’я Міністерство оборони України заявило, що російська столиця “відчула на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабного вторгнення”. У відомстві наголосили, що війна “повертається туди, звідки прийшла”. — Москва та область відчули на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабного вторгнення. Війна повертається туди, звідки прийшла, – заявили у Міноборони України. У міністерстві також зазначили, що під час атаки вперше були уражені Московський НПЗ, нафтобаза Солнєчногорская та кілька виробництв мікроелектроніки. Там наголосили, що раніше ці об’єкти прикривала велика кількість засобів протиповітряної оборони РФ. — Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне, – іронічно додали у Міноборони. Водночас партизанський рух Атеш заявив, що його агенти нібито вивели з ладу кілька веж зв’язку у районах Путілково, Комунарки та Домодєдово Московської області. За твердженням руху, на цих об’єктах були розміщені модулі РЕБ, які забезпечували координацію між підрозділами ППО та контроль за низьколітаючими цілями. В Атеш стверджують, що після диверсії російська система ППО втратила частину точок спостереження на ближніх підступах до Москви, через що швидкість реагування на безпілотники могла знизитися. Окремо СБУ повідомила про спільну операцію із Силами оборони України проти об’єктів військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури у Московській області, а також інфраструктури аеродрому Бельбек в окупованому Криму. За даними спецслужби, загалом у Московській області були уражені: завод Ангстрем, який постачає напівпровідники для ВПК РФ;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальна станція Сонєчногорська;

нафтоперекачувальна станція Володарськоє. Крім того, у Криму під удар потрапили системи ППО та інфраструктура військового аеродрому Бельбек. У СБУ заявили, що такі операції мають критичне значення для послаблення військового потенціалу Росії.

