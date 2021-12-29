Шанс для Луніна? Основний голкіпер Реала здав позитивний тест на Covid-19

Мадридський Реал повідомив про нові випадки інфікування коронавірусною інфекцією у команді.

У списку футболістів, хто отримав позитивні результати тестів на Covid-19 голкіпер Тібо Куртуа, вінгер Вінісіус Жуніор та хавбеки Едуарду Камавінга та Федеріко Вальверде.

Варто відзначити, що бельгієць Куртуа є основним голкіпером вершкових, тоді як українець Андрій Лунін – запасним. Через це воротар збірної України за останні 1,5 роки провів лише один офіційний матч у футболці королівського клубу. У поточному сезоні Лунін в офіційних матчах на поле ще не виходив за клуб.

Цього сезону 29-річний Куртуа зіграв 25 матчів у всіх турнірах і пропустив 19 голів. Він залишав свої ворота сухими 11 разів.

Щодо самого Луніна, то він 24 грудня теж отримав негативний результат тесту на Covid-19. Хворобу у нього виявили 16 грудня.

2 січня 2022 року мадридський Реал має зіграти матч в межах 19-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе.

Наразі Реал йде на першому місці маючи в активі 46 очок. Найближчим переслідувачем є Севілья (38), третя сходинка наразі у Бетіса (33).