У середу Новак Джокович вибачився за те, що не ізолювався після позитивного результату тесту на Covid-19, і звинуватив свого агента в адміністративній помилці, коли той подав неправильну декларацію для отримання австралійської візи.

Про це Джокович написав на своїй сторінці в Instagram.

Джокович заявив, що його команда неправильно заповнила проїзні документи від його імені – агент поставив галочку у полі, де вказано, що тенісист не мандрував протягом двох тижнів до свого вильоту до Австралії. У цей період тенісиста бачили в Іспанії та Сербії.

– Мій агент щиро вибачається за адміністративну помилку, адже він поставив галочку у неправильному полі. Це була людська помилка, і точно не навмисна, — написав 34-річний тенісист.

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А ще Новак Джокович написав, що 14 грудня у Белграді він відвідав баскетбольну гру, після якої стало відомо, що деякі учасники дали позитивний результат на Covid-19. Потім, 16 грудня, Джокович також зробив тест, але той виявився негативним.

17 грудня Джокович відвідав захід у Белграді, де нагороджував дітей.

– Попри те, що я не мав симптомів, 16 грудня я здав експрес-тест для виявлення антигену до коронавірусу, і він був негативним. Задля обережності того ж дня я здав ПЛР-тест. Наступного дня я відвідав захід у Белграді, під час якого вручав нагороди дітям та перед яким теж здав експрес-тест. Він був негативний, – запевнив Джокович.

За його словами, позитивний результат ПЛР-тесту він одержав уже потім.

Тим часом австралійські прикордонні служби зараз розбираються, чи навмисно Джокович подав хибну декларацію перед поїздкою. Це також може бути основою для анулювання візи.

У Джоковича, який відмовився від щеплення, візу анулювали 6 січня невдовзі після прибуття до Австралії – причиною стали питання про медвідвід від вакцинації. Однак у понеділок суд скасував це рішення.

Але уряд не відкидає подальших дій — і залишається ймовірність того, що міністр імміграції Австралії може анулювати візу Джоковича вдруге – лише за кілька днів до початку турніру Australian Open.

Варто зазначити, що якщо Джокович виграє Відкритий чемпіонат Австралії – свій 21-й турнір Великого шолома – він стане найуспішнішим серед чоловіків тенісистом в історії.