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Осака стала найбільш високооплачуваною спортсменкою світу у 2021 році – Forbes

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Наомі Осака

Американський журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу за підсумками 2021 року.

Як і у попередньому рейтингу за рік, перша сходинка дісталася японській тенісистці Наомі Осаці, яка заробила $57,3 млн.

З цієї суми $55 млн вона отримала за контрактами зі спонсорами, щодо призових на турнірах, то минулоріч вона заробила лише $2,3 млн.

Друге та третє місця посіли сестри Вільямс. Серена Вільямс заробила на призових лише $900 тис., але від спонсорів отримала ще $45 млн. Її сестра Вінус за рік збагатила свій гаманець на $11,3 млн, з яких лише $300 тис. призових.

Також до рейтингу найоплачуваніших спортсменок за версією Forbes потрапили:

  • гімнастка Сімона Байлз (США) – $10,1 млн;
  • тенісистка Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – $8,8 млн;
  • гольфістка Джин Янг Ко (Південна Корея) – $7,5 млн;
  • бадмінтоністка Пусарла Венката Сіндху (Індія) – $7,2 млн;
  • тенісистка Ешлі Барті (Австралія) – $6,9 млн;
  • гольфістка Неллі Корда (США) – $5,9 млн;
  • баскетболістка Кендіс Паркер (США) – $5,7 млн.

За підсумками 2020 року до десятки найбільш високооплачуваних спортсменок світу потрапила українка Еліна Світоліна. Вона посіла дев’яте місце з доходом у $6,1 млн.

Минулого разу до рейтингу потрапили лише тенісистки, а очолила його теж Наомі Осака, яка заробила $37,4, друга сходинка була за Сереною Вільямс ($36 млн), а на третій – австралійка Ешлі Барті ($13,1 млн).

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Джерело: Forbes

Фото: Depositphotos

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