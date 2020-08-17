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Факти / Спорт

Світоліна у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу – Forbes

Українська тенісистка Еліна Світоліна виявилася на сьомому місці в рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменок за версією Forbes.

Згідно з даними журналу, за рік (з 1 червня 2019 року до 1 червня 2020 року) Світоліна заробила $6,4 млн. У цю суму входять $5,4 млн призових і $1 млн рекламних доходів.

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Українська тенісистка рекламує Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo і EAFit.

Перші дев’ять місця віддали тенісисткам, а останнє футболістці.

Найбільш високооплачувані спортсменки світу:

  1. Наомі Осака (Японія) – $37,4 млн;
  2. Серена Вільямс (США) – $36 млн;
  3. Ешлі Барті (Австралія) – $13,1 млн;
  4. Сімона Халеп (Румунія) – $10,9 млн;
  5. Б’янка Андреєску (Канаlf) – $8,9 млн;
  6. Гарбінє Мугуруса (Іспанія) – $6,6 млн;
  7. Еліна Світоліна (Україна) – $6,4 млн;
  8. Софія Кенін (США) – $5,8 млн;
  9. Анжелік Кербер (Німеччина) – $5,3 млн;
  10. Алекс Морган (США) – $4,6 млн.

Топ-10 найдорожчих акторів світу

Журнал Forbes опублікував щорічний список найбільш високооплачуваних акторів світу. Очолив його Дуейн Джонсон, який за минулий рік заробив $87,5 млн.

З них $23,5 млн припадають на фільм Червоне сповіщення.

Фото: elisvitolina

Джерело: Forbes

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