Українська тенісистка Еліна Світоліна виявилася на сьомому місці в рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменок за версією Forbes.
Згідно з даними журналу, за рік (з 1 червня 2019 року до 1 червня 2020 року) Світоліна заробила $6,4 млн. У цю суму входять $5,4 млн призових і $1 млн рекламних доходів.
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Українська тенісистка рекламує Nike, Wilson, Hublot, Damilano Barolo і EAFit.
Перші дев’ять місця віддали тенісисткам, а останнє футболістці.
Найбільш високооплачувані спортсменки світу:
- Наомі Осака (Японія) – $37,4 млн;
- Серена Вільямс (США) – $36 млн;
- Ешлі Барті (Австралія) – $13,1 млн;
- Сімона Халеп (Румунія) – $10,9 млн;
- Б’янка Андреєску (Канаlf) – $8,9 млн;
- Гарбінє Мугуруса (Іспанія) – $6,6 млн;
- Еліна Світоліна (Україна) – $6,4 млн;
- Софія Кенін (США) – $5,8 млн;
- Анжелік Кербер (Німеччина) – $5,3 млн;
- Алекс Морган (США) – $4,6 млн.
Топ-10 найдорожчих акторів світу
Журнал Forbes опублікував щорічний список найбільш високооплачуваних акторів світу. Очолив його Дуейн Джонсон, який за минулий рік заробив $87,5 млн.
З них $23,5 млн припадають на фільм Червоне сповіщення.
Фото: elisvitolina
Джерело: Forbes