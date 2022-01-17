Костюк вийшла в друге коло на Australian Open, Ястремська матч не дограла

Третя ракетка України Марта Костюк впевнено подолала стартовий бар’єр на першому у цьому році турнірі серії Grand Slam – Australian Open-2022.

У двох сетах вона здолала представницю Франції Діан Паррі з рахунком – 6:1, 7:6 (7:2).

У першій партії українка віддала суперниці лише один гейм, при цьому Паррі пограла Костюк три свої подачі.

Другий розіграш був напруженішим. Тенісистки обмінювали геймами, а за рахунку 3:1 українка могла збільшувати свою перевагу, але віддала подачу француженці. У підсумку справа дійшла до тай-брейку, де Костюк впевнено дотиснула свою візаві.

За матч обидві тенісистки зробили дві подачі на виліт. Паррі припустилася двох подвійних помилок, тоді як Костюк – п’яти.

19 січня у другому колі Костюк зустрінеться з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо.

Окрім Костюк до другого кола впевнено вийшла й перша ракетка України Еліна Світоліна.

У двох партіях вона здолала представницю Франції Фіону Ферро. Цікаво, що матч Світоліної розгортався за схожим сценарієм, як і у Костюк. Еліна теж виграла перший сет, віддавши лише один розіграш, а у другому здобула перемогу на тай-брейку.

А ось п’ята ракетка України Даяна Ястремська завершила свої виступи на австралійських кортах. Українка у стартовому поєдинку у трьох партіях програла американці Медісон Бренгл.

Наприкінці третього сету Даяна вирішила знятися, під час партії вона зверталася по допомогу до медиків.