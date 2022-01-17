Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала над французькою тенісисткою Фіоною Ферро у першому колі Australian Open-2022.

Українка у двох сетах виявилася сильнішою за свою опонентку – 6:1, 7:6 (7:4).

У першій партії Світоліна віддала лише один розіграш Ферро, а сама французка тричі програла на своїх подачах. Другий сет виявився непростим. Тенісистки по черзі обмінювалися партіями і справа дійшла до тай-брейку, де Світоліна дотиснула суперницю.

Упродовж матчу українка чотири рази подала на виліт, тоді як Ферро не зробила за матч жодного ейсу. Француженка зробила дві подвійні помилки проти однією у Світоліної.

У другому колі Еліна зустрінеться ще з однією представницею Франції Хармоні Хан, яка у двох сетах впоралася з казахстанською тенісисткою Юлією Путінцевою. Гра відбудеться 19 січня.

Окрім Світоліної сьогодні у першому колі стартують ще чотири українки – Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

А ось чинного чемпіона Australian Open Новака Джоковича все ж депортували з Австралії і він не зможе захистити свій титул.

Напередодні Австралійський апеляційний суд відхилив апеляцію на рішення про анулювання візи серба.

Візу Джоковичу анулювали після його прибуття до Мельбурну 6 січня, коли тенісист не надав доказів для звільнення від вакцинації, яка є обов’язковою для в’їзду до Австралії.