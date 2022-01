Форвард збірної Польщі та мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі визнаний найкращим гравцем 2021 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Церемонія нагородження відбулася у швейцарському Цюриху.

За підсумками голосування другу сходинку посів гравець ПСЖ Ліонель Мессі, третім став єгипетський форвард Мохаммед Салах з Ліверпуля.

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!

Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI

