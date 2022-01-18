Форвард збірної Польщі та мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі визнаний найкращим гравцем 2021 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Церемонія нагородження відбулася у швейцарському Цюриху.

За підсумками голосування другу сходинку посів гравець ПСЖ Ліонель Мессі, третім став єгипетський форвард Мохаммед Салах з Ліверпуля.

Левандовскі вдруге поспіль став лауреатом у цій категорії за версією ФІФА.

У минулому році Левандовські побив рекорд Герда Мюллера за кількістю голів у Бундеслізі за один сезон. Форварл забив 41 гол у 29 матчах чемпіонату Німеччини. У поточному сезоні поляк здобув 27 голов у 34 матчах за Баварію на всіх турнірах.

У голосуванні брали участь капітани та головні тренери збірних, представники медіа та вболівальники. Капітанам, тренерам та журналістам потрібно було вибрати трійку найкращих футболістів за підсумками року. Першому місцю давали п’ять очок, другому – три, третьому – одне.

У голосуванні тренерів першим став Левандовскі, набравши 535 балів, Салах – 271, а Мессі – 254. Капітани теж віддали перевагу поляку (555). У Мессі 344 очки, у Салаха – 176.

Левандовскі став першим і в голосуванні журналістів (589), а Мессі (409) випередив Салаха (184). А ось у голосуванні фанатів переміг аргентинець – у нього 708 206 голосів вболівальників. На другому місці Салах (528 245), третій – Левандовскі (353 714).

За перемогу в кожній категорії гравцю давали 13 балів, другому місцю – 11, третьому – 9. Таким чином, Левандовський набрав 48 балів, Мессі – 44, а Салах – 39.

У листопаді 2021 року Левандовські визнали найкращим форвардом 2021 року за версією французького видання France Football. Водночас Золотий м’яч дістався Ліонелю Мессі. Через це у футбольній спільноті розгорілася дискусія про зміну системи голосування за нагороду.