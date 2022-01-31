Ліжка з дистанційним керуванням у Пекіні перевершили картонні у Токіо – спортсменка США

Американська спортсменка Саммер Брітчер, яка виступить на зимових Іграх-2022 у Пекіні у санному спорті, розповіла, що регульовані ліжка у Пекіні кращі за картонні, на яких спали спортсмени під час літньої Олімпіади-2020 у Токіо.

Про це дворазова учасниця Олімпіади від США розповіла у соціальній мережі TikTok, після того як один із шанувальників запитав, чи сплять спортсмени на таких самих ліжках, як у Токіо.

— Я дуже рада, що ви поставили це запитання, тому що я можу дечим поділитися, – розповіла вона.

За її словами, намагаючись перевершити токійських організаторів, Пекін обладнав кімнати спортсменів ліжками Ergomotion Softide, які мають розмір Twin XL, або Full Size.

Потім на відео Брітчер продемонструвала ліжко з дистанційним керуванням, які отримали спортсмени на час перебування. Пульт має аж вісім кнопок для налаштувань. Вона натиснула на одну з них, змусивши узголів’я ліжка піднятися нагору.

На задньому плані чутно, як її сусідка по кімнаті запитує, що таке режим Zero G? – і хоча вони не змогли пояснити його, Брітчер назвала його “феноменальним”.

Пізніше Брітчер з’явилася на відео, лежачи на своєму ліжку, і зазначила: Зараз я перебуваю в режимі Zero-G, і це феноменально.

Під час літньої Олімпіади-2020 у Токіо спортсмени спали на картонних ліжках. Річ у тім, що організатори Ігор-2020 одним із головних пріоритетів поставили екологічні мотиви. Відтак, Олімпійський факел був зроблений із алюмінієвих відходів, а медалі – із перероблених геджетів.

Ліжка у Токіо здатні були витримати вагу до 200 кг. Між олімпійцями ширилися чутки, що за екологічним картоном, з якого зроблені ліжка для спортсменів, стояли антисексові наміри. Щоб спортсмени уникали непотрібних контактів під час змагань.

Ці чутки пізніше спростував ірландець Ріс МакКленаган. У соціальних мережах він опублікував відео, на якому стрибав на ліжку.