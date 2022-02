Сьогодні, 4 лютого, на стадіоні Пташине гніздо у Пекіні стартували XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 20 лютого.

Під час церемонії відкриття глядачі мали змогу спостерігати яскраве дійство за участю танцівників, музикантів та побачити захопливе віртуальне шоу і салюти.

Після виконання державного гімну Китаю стартував парад країн-учасниць.

І першими у параді країн традиційно вийшли спортсмени Греції.

It’s time for the Parade of Athletes. ????

#Beijing2022 welcomes competitors from 91 countries. ????

#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/GF2wgFwzgO

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022