Сьогодні, 4 лютого, на стадіоні Пташине гніздо у Пекіні стартували XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 20 лютого.
Під час церемонії відкриття глядачі мали змогу спостерігати яскраве дійство за участю танцівників, музикантів та побачити захопливе віртуальне шоу і салюти.
Після виконання державного гімну Китаю стартував парад країн-учасниць.
І першими у параді країн традиційно вийшли спортсмени Греції.
It’s time for the Parade of Athletes. ????
#Beijing2022 welcomes competitors from 91 countries. ????
#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/GF2wgFwzgO
— Olympics (@Olympics) February 4, 2022
Синьо-жовтий прапор України несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.
Хоча столиця Китаю Пекін є офіційним містом-організатором Ігор, місця проведення різноманітних змагань розподілені по трьох регіонах.
Де проходитимуть змагання
На національному стадіоні Пташине гніздо вже стартували змагання з фігурного катання, а також проходитиме церемонія закриття Ігор-2022.
Яньцин – гірський район за 75 кілометрів на північний захід від Пекіна – є місцем проведення змагань з гірських лиж.
А Чжанцзякоу – це місце для катання на лижах та сноуборді, розташоване ще за 100 кілометрів від Яньцина.
Кожна з трьох зон має своє олімпійське село, і всі три з’єднані нещодавно побудованою високошвидкісною міжміською залізницею.
Раніше США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія та низка інших країни заявили, що бойкотуватимуть церемонію відкриття через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів у провінції Сіньцзян.