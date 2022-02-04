Сьогодні, 4 лютого, на стадіоні Пташине гніздо у Пекіні стартували XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 20 лютого.

Під час церемонії відкриття глядачі мали змогу спостерігати яскраве дійство за участю танцівників, музикантів та побачити захопливе віртуальне шоу і салюти.

Після виконання державного гімну Китаю стартував парад країн-учасниць.

І першими у параді країн традиційно вийшли спортсмени Греції.

Синьо-жовтий прапор України несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Хоча столиця Китаю Пекін є офіційним містом-організатором Ігор, місця проведення різноманітних змагань розподілені по трьох регіонах.

Де проходитимуть змагання

На національному стадіоні Пташине гніздо вже стартували змагання з фігурного катання, а також проходитиме церемонія закриття Ігор-2022.

Яньцин – гірський район за 75 кілометрів на північний захід від Пекіна – є місцем проведення змагань з гірських лиж.

А Чжанцзякоу – це місце для катання на лижах та сноуборді, розташоване ще за 100 кілометрів від Яньцина.

Кожна з трьох зон має своє олімпійське село, і всі три з’єднані нещодавно побудованою високошвидкісною міжміською залізницею.

Раніше США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія та низка інших країни заявили, що бойкотуватимуть церемонію відкриття через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів у провінції Сіньцзян.