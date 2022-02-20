За підсумками останнього дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія посіла лідерські позиції у медальному заліку. Друге місце дісталося Німеччині, а на третє у передостанній день Ігор вирвався Китай, посунувши Америку на четверту сходинку.

У неділю на Олімпіаді-2022 розіграли нагороди у п’яти видах спорту: бобслеї, гірськолижному спорті, керлінгу, лижних перегонах, хокей з шайбою.

Результати медального заліку Олімпіади-2022

Які країни потрапили до топ-5

Перше місце у рейтингу стабільно утримувала Норвегія. Спортсмени цієї країни вибороли 16 золотих, вісім срібних та 13 бронзових нагород. Друге місце посіла Німеччина, в якої 12 золотих, 10 срібних та п’ять бронзових медалей.

Раптово третє місце отримав Китай, у передостанній день Олімпіади посунувши з позицій США. В активі Китайської Народної Республіки – дев’ять золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.

На четверте місце посунулася Америка, яка довгий час посідала третє місце. США мають вісім золотих, 10 срібних та сім бронзових медалі.

А п‘яту сходинку посідає Швеція, яка раптово опустила Нідерланди на шосту позицію. Швецькі спортсмени вибороли вісім золотих, п’ять срібних та п’ять бронзових нагород.

Україна у медальному заліку посідає 25-ту позицію. Єдину медаль у скарбничку команди синьо-жовтих завоював фристайліст Олександр Абраменко.

Олімпіада в Пекіні тривала з 4 до 20 лютого 2022 року. Від України на цих Іграх брали участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни. За всі дні Олімпіади-2022 розіграли 109 нагород у 15 видах спорту.