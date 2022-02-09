Клаудія Пехштайн

Німецькій ковзанярці Клаудії Пехштайн наприкінці цього місяця виповниться 50 років. Вона бере участь вже у рекордних восьмих зимових іграх в історії.

На Олімпіаді-2022 у Пекіні у віці 49 років та 348 днів вона стала найстаршою жінкою, яка брала участь у зимових Олімпійських іграх.

За свою кар’єру Пехштайн стала п’ятиразовою олімпійською чемпіонкою. Також у її активі два срібла та дві бронзи з Ігор.

У 2009 році у крові Пехштайн виявили допінг та дискваліфікували на два роки, через що вона пропустила зимову Олімпіаду-2010 у Ванкувері. Сама Пехштайн стверджувала, що допінг не приймала і подавала апеляцію до арбітражного спортивного суду у Лозанні, проте її відхилили.

Після закінчення дискваліфікації низка чиновників ISU визнавали, що припустилися помилки. У березні 2010 року медики, які проводили повне медичне обстеження Пехштайн заявили, що причиною аномальних змін у крові спортсменки була спадкова хвороба крові – сфероцитоз.

Під час дискваліфікації працювала у поліції, а також коментувала змагання на німецькому телебаченні. Пізніше у своїй автобіографії вона писала, що період відлучення від спорту був дуже складним і вона хотіла накласти на себе руки. Але у 2011-му повернулася на лід і продовжила спортивну кар’єру.

Минулого тижня вона посіла 20 місце на дистанції 3 000 метрів на Олімпіаді-2022. Золото у цій дисципліні дісталося нідерландській ковзанярці Ірен Шоутен, яка також побила 20-річний олімпійський рекорд Пехштейн.

Серед чоловіків найстаршим учасником Олімпійських ігор-2022 є норвезький ковзаняр Торгер Нергорд, якому у грудні виповнилося 47 років.

Втім Нергорд не є рекордсменом за віком серед учасників всіх зимових Олімпіад. Цей рекорд належить керлінгісту зі Швеції Карлу Августу Кронлунду, який у віці 58 років і 155 днів брав участь у Іграх у Шамоні у 1924 року. Тоді він виграв срібло разом із командою.