Американська сноубордистка Хлоя Кім вдруге поспіль стала олімпійською чемпіонкою у жіночому гафпайпі. Спортсменка змогла захистити свій титул, який вона вперше завоювала на минулих Іграх-2018 у корейському Пхьончхані.

Кім захопила лідерство у дисципліні ще у кваліфікації, заробивши 87.75 балів у першій спробі. До фіналу із 22 учасниць вийшли 12 спортсменок. Кожна з них мала три спроби.

За першу спробу у фіналі американка заробила 94 бали, а ось дві наступні виявилися невдалими – 27 і 26.25. Попри це, першу спробу Хлої не змогла перевершити жодна із суперниць.

Іспанська сноубордистка Керальт Кастеллет, яка була найближчою у своїх зазіханнях на золото у цій дисципліні, відстала від Хлої Кім на 3.75 бала. Бронзу у цій дисципліні на Олімпіаді-2022 здобула японська спортсменка Сена Томіта.

Таким чином Хлоя Кім стала першою в історії сноубордисткою, якій вдалося здобути золото на Іграх двічі поспіль у жіночому гафпайпі. Американка повторила досягнення свого партнера по команді Шона Вайта. Він єдиний, хто вигравав олімпійський титул двічі поспіль у чоловічому гафпайпі у 2006-му та 2010 роках.

У п’ятницю, 11 лютого, відбудеться фінал у чоловічому гафпайпі на Олімпійських іграх-2022. Медальний залік Олімпіади-2022 наразі очолює команда Норвегії, в якої п’ять золотих, дві срібні та чотири бронзові медалі. На другому місці розташувалася Німеччина, третіми йдуть США.