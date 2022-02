Захисника англійського футбольного клубу Вест Гем Юнайтед Курта Зума після того, як він лупцював та копнув ногою свого кота, клуб оштрафував на максимально можливу суму у таких випадках, а саме $330 тис. (250 тис. фунтів). У гравця також відібрали двох його кішок.

Втім, штраф Зума спровокував невдоволення серед гравців Вест Гема через його заробітну плату. Повідомлялося, що француз був оштрафований на двотижневу заробітну плату. Вважається, що до футболістів, які можуть попросити про серйозне збільшення зарплати, належать Деклан Райс, Томаш Соучек, Пабло Форнальс та Володимир Цоуфал. Також невдоволення своїм окладом може висловити найкращий бомбардир Вест Гема Мікаел Антоніо.

Скандал довкола гравця розгорівся після того, як його брат оприлюднив у соцмережі відео, на якому Зума копає свого бенгальського кота, ганяється за ним і дає ляпас заради розваги.

Кадри насильства над твариною спричинили гнівну реакцію. У мережі з’явилася петиція з вимогою притягнути гравця до відповідальності відповідно до закону, яка набрала 200 тис. підписів. У Британії за насильство над тваринами передбачені серйозні штрафи та ув’язнення до 5 років.

Пізніше головному тренеру молотобійців Девіду Моєсу довелося переконувати спільноту, що він любить тварин. А все через те, що у складі на гру АПЛ проти Вотфорда з’явилося місце для Зума.

На захист кішок виступили знаменитості та спонсори клубу. Під час матчу вболівальники обох команд освистали футболіста, а телеведучий та ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер заявив, що вражений тим, що Зума випустили на гру.

Поліція графства Ессекс повідомила у вівторок, що розпочала термінове розслідування, проте, за даними газети Sun, незабаром відмовилася порушувати справу.

Тим часом Британське Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) конфіскувало у гравця обох кішок. Там заявили, що тварин оглянули ветеринари і їхньому здоров’ю ніщо не загрожує.

Компанія Vitality, яка була спонсором клубу, заявила, що дії керівництва її розчарували, тому вона негайно припиняє спонсорство. Ще одна компанія Experience Kissimmee після того, як Зума вийшов на поле, заявила, що перегляне спонсорство клубу і чекатиме на подальші кроки керівництва. Щодо самого гравця, то з ним розірвав угоду Adidas.

Асоціація вболівальників клубу Вест Гем засудила дії Зума та вважає, що футболіста слід усунути від матчів на весь час дисциплінарного розгляду.

До футболіста звернулися й бійці UFC Ян Блахович та Мухаммад Мокаєв, залишивши йому гнівні повідомлення. Поляк написав, що “жорстоке поводження з тваринами не можна терпіти”. А Мокаєв заявив, що хотів би, щоб Зума опинився на місці кішки:

Would love to give him slap so he looks innocent in front of me like cat does https://t.co/5IggVDLxzr

