Глава МЗС Британії закликала клуби АПЛ до бойкоту фіналу ЛЧ у Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс виступила за бойкот фіналу Ліги чемпіонів у російському Санкт-Петербурзі.

Відповідаючи на запитання, чи варто англійським клубам бойкотувати матч у Санкт-Петербурзі з політичних причин, вона відповіла:

— Так. На їхньому місці я би бойкотувала його. Особисто я не хотіла би брати участь у футбольному матчі в Санкт-Петербурзі, враховуючи те, що робить режим Путіна, – сказала Трасс.

Вчора керівники УЄФА провели екстрені переговори про перенесення фінальної гри з петербурзької Газпром Арени.

Британські ЗМІ пишуть, що претендентами на проведення матчу є лондонські стадіони Вемблі та Тоттенгем Готспур. Варто зазначити, що у стадії плей-оф Ліги чемпіонів наразі беруть участь чотири англійські команди – Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Мер Лондона Садік Хан вже заявив про готовність прийняти фінальний матч Ліги чемпіонів-2021/22 у разі, якщо УЄФА ухвалить рішення не проводити його в Росії.

Минулого року до фіналу турніру вийшли два англійські клуби – Челсі та Манчестер Сіті. Ймовірно, що після позиції британського уряду УЄФА дочекається стадії півфіналу, коли визначаться чотири головні претенденти на трофей, і вже тоді ухвалюватиме рішення про перенесення місця фіналу.

Напередодні тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік заявив, що боси УЄФА мають вирішити, що буде з матчем, додавши, що уникнути війни “насправді важливіше, ніж гра Ліги чемпіонів”.

Нещодавно Трасс в програмі Today на BBC Radio Four сказала, що було б жахливо дозволити Росії провести показовий матч.

22 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу у Палаті общин заявив, що футбольні турніри не повинні проводитися на території Російської Федерації.