Українська оборонна промисловість є найкращою та найбільш інноваційною у світі.

Про це заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час Європейського саміту з оборони та безпеки, який відбувся 23 червня у Брюсселі.

Кубілюс про інноваційний ОПК України

Кубілюс нагадав висловлювання держсекретаря США Марко Рубіо та президента Фінляндії Александра Стубба, які назвали українську армію найсильнішою в Європі та найбільш адаптованою до умов сучасної війни.

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– Але чому вони вважають українську армію найкращою? Моя відповідь: не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість є найкращою та найбільш інноваційною, – сказав Кубілюс.

За словами єврокомісара, саме швидке впровадження інновацій дало змогу Україні змінити характер сучасної війни.

Як приклад він навів стрімкий розвиток виробництва дронів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

– Було б важко зрозуміти, якби ми не інтегрували найінноваційнішу оборонну промисловість у світі до європейської оборонно-технологічної промисловості, – наголосив він.

Кубілюс закликав інтегрувати Україну в оборонну промисловість Європи, оборонний ринок і майбутній Європейський оборонний союз.

На його думку, держави ЄС мають переймати український досвід швидкого та масштабного виробництва озброєнь.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що українська армія в умовах війни стала найпотужнішою в Європі. Він зазначив, що російські війська щомісяця зазнають утрат, які у п’ять разів перевищують українські.

Президент Фінляндії Александр Стубб говорив, що хотів би бачити Україну в НАТО, оскільки вона нині володіє найкращими військовими знаннями.

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