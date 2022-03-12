У восьмий день зимових Паралімпійських ігор-2022 у Пекіні українська команда виборола ще три нагороди.

Скарбничка синьо-жовтих поповнилася однією золотою та двома бронзовими медалями.

У лижних перегонах на середній дистанції вільним стилем (клас – стоячи) золото здобула Олександра Кононова. А ще одна українка Ірина Буй у цій же дисципліні взяла бронзу.

Ще одну нагороду бронзового ґатунку приніс у скарбничку нашої команди Дмитро Суярко у гонці на середню дистанцію (клас спортсменів із порушенням зору).

Тож в активі українських паралімпійців наразі 28 медалей: 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

У медальному заліку зимової Паралімпіади-2022 українська команда йде на другому місці. Лідерство продовжує утримувати Китай – паралімпійці цієї країни вибороли вже 58 медалей (18-18-22).

Цікаво, що Україна вже оновила рекорд за кількістю нагород, здобутих упродовж одних Паралімпійських ігор. Ніколи раніше українські паралімпійці не здобували такої кількості нагород.

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Перед двома заключними днями Паралімпіади-2022 Україна мала вже 25 медалей. Цей показник був повторенням рекорду: у 2006 та 2014 роках українські паралімпійці здобули відповідну кількість нагород. Нині ж вже 28 здобутих медалей.

Україна ще може покращити медальний результат Паралімпіади-2022, адже попереду заключний день Ігор у Пекіні.